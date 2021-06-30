Европейский суд по правам человека не станет принимать срочные меры в отношении уроженки Чечни Халмат Тарамовой

Министерство юстиции России продемонстрировало репортаж телеканала «Грозный ТВ» в качестве доказательства того, что чеченка находится в безопасности. В связи с этим суд не стал принимать решение в пользу Тарамовой, пишет «Новая газета» со ссылкой на «Российскую ЛГБТ-сеть».

Как отмечает консультант по международной адвокации организации Вероника Ларина, Тарамову фактически нельзя считать пропавшей без вести. При этом, по ее словам, теперь чеченка находится в заложниках, ведь у нее нет ни телефона, ни других средств связи с миром.

В свою очередь подруга бежавшей Анна Манылова отмечала, что на видео Тарамова вела себя неестественно, а сам ролик очевидно склеен из разных отрезков.

Напомним, Халимат Тарамова бежала из дома, где ее избивали из-за ее нетрадиционной сексуальной ориентации. Вместе с подругой они прятались в кризисном центре для жертв домашнего насилия в Махачкале. Спустя несколько дней силовики нашли их и увезли Тарамову обратно в Чечню, а Манылову отпустили.

Анна Манылова также обратилась к депутату Госдумы Оксане Пушкиной, которая пообещала через обращение в МВД и Генпрокуратуру разобраться в инциденте.