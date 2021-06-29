Повторные прививки от коронавируса в России разрешат через полгода после первой вакцинации или перенесенной болезни

В министерстве здравоохранения говорят, что такие рекомендации разрабатывали с учетом мнения ученых. В свою очередь, как только будет достигнут так называемый коллективный иммунитет и стабилизируется ситуация, вакцинацию можно будет проводить раз в год, — отметили в ведомстве. На сегодня, по данным Минздрава, как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили уже более 23 миллионов россиян.
2021-06-29T23:03:20+03:00
2021-06-29T23:03:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 29 июня 2021
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