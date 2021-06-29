В Нальчике задержали двух оперативников уголовного розыска за попытку оговорить своего коллегу

Как рассказали в местном управлении Следственного комитета, фигуранты дела обвинили сотрудника МВД в использовании поддельного удостоверения и требовали полмиллиона рублей. Когда на место происшествия приехал наряд, оперативники обвинили коллегу в том, что он пытался выбросить пакет с наркотиками. Теперь они сами обвиняются в превышении должностных полномочий и мошенничестве.
2021-06-29T23:02:50+03:00
2021-06-29T23:02:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 29 июня 2021
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