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23:02, 29 июня 2021

В Нальчике задержали двух оперативников уголовного розыска за попытку оговорить своего коллегу

Как рассказали в местном управлении Следственного комитета, фигуранты дела обвинили сотрудника МВД в использовании поддельного удостоверения и требовали полмиллиона рублей. Когда на место происшествия приехал наряд, оперативники обвинили коллегу в том, что он пытался выбросить пакет с наркотиками. Теперь они сами обвиняются в превышении должностных полномочий и мошенничестве.


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