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23:02, 29 июня 2021

Гражданину Китая Лю Цзюну вернули ребенка, рожденного от суррогатной матери

Накануне суд в Москве не стал арестовывать Цзюна, который стал фигурантом дела о торговле людьми. Его задержали на прошлой неделе, когда он собирался вывезти своего ребенка, несколько часов допрашивали. Следствие просило об аресте. Его сын является одним из младенцев, которого обнаружили минувшим летом на квартире в Москве. Это привело к появлению уголовного дела, по которому были арестованы несколько россиян. При этом один из фигурантов в ходе суда утверждал, что к помощи суррогатного материнства в разное время обращались такие известные люди, как Филипп Киркоров, Евгений Миронов и даже спикер Госдумы Вячеслав Володин. Однако позже в Госдуме потребовали от СМИ убрать упоминание Володина.


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