Рабочим нескольких предприятий Урала выдавали зарплату карточками

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Как писало местное интернет-издание «Екатеринбург Онлайн», сами работники заводов называли эти карточки урожайными, ими можно было расплатиться в ограниченном количестве магазинов Красноуфимского района Свердловской области. Сами предприятия, как писала местная пресса, связаны с депутатом городской думы Красноуфимска от партии «Единая Россия» Владимиром Айметовым.

