Сотрудники завода минеральных вод на Ставрополье обратились к президенту Владимиру Путину

У них возникла проблема с проездом по единственной дороге к предприятию, которая несколько лет назад оказалась в частных руках. Работники, как пишет газета «Коммерсантъ», собирались записать видеообращение на прямую линию с президентом. Однако один из местных депутатов назвал происходящее несанкционированным митингом — и пригрозил увольнениями. На самом заводе разливают минеральную воду «Новотерская». 20 лет назад его демонстрировали Путину как одно из лучших предприятий региона.

