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22:31, 29 июня 2021

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с игры первого круга Уимблдона

Она должна была встретиться с белорусской спортсменкой Александрой Саснович. По словам представителей Уильямс, причиной стала травма американки. В итоге она прекратила борьбу в первом сете при счете 3:3. Сейчас Уильямс занимает восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.


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