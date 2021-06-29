Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с игры первого круга Уимблдона

Она должна была встретиться с белорусской спортсменкой Александрой Саснович. По словам представителей Уильямс, причиной стала травма американки. В итоге она прекратила борьбу в первом сете при счете 3:3. Сейчас Уильямс занимает восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.