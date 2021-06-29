Российская экономика пока не требует массированной поддержки государства, полагают в Кремле

По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ситуацию не сравнить с тем, что было в прошлом году. Тогда приходилось приостанавливать работы, была точечная помощь, сейчас же экономика работает, отметил Песков. Он считает, что страна начинает выходить из экономического кризиса.