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22:31, 29 июня 2021

Российская экономика пока не требует массированной поддержки государства, полагают в Кремле

По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ситуацию не сравнить с тем, что было в прошлом году. Тогда приходилось приостанавливать работы, была точечная помощь, сейчас же экономика работает, отметил Песков. Он считает, что страна начинает выходить из экономического кризиса.


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