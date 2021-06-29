Российская экономика пока не требует массированной поддержки государства, полагают в Кремле

По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ситуацию не сравнить с тем, что было в прошлом году. Тогда приходилось приостанавливать работы, была точечная помощь, сейчас же экономика работает, отметил Песков. Он считает, что страна начинает выходить из экономического кризиса.
2021-06-29T22:31:17+03:00
2021-06-29T22:31:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 29 июня 2021
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