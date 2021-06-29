Власти Чехии запретили гражданам поездки в Россию из-за угрозы коронавируса

Такие правила вступают в силу с четверга и будут действовать до конца июля. Ранее дополнительные ограничения на поездки в Россию и въезд из нее ввела Франция. Германия сократила количество рейсов в российские города. А доля прилетевших оттуда введен двухнедельный карантин.
2021-06-29T22:30:57+03:00
2021-06-29T22:30:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:30, 29 июня 2021
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