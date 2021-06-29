Гватемала просит Россию вернуть аванс за вакцину от коронавируса «Спутник V»

В правительстве сказали, что так и не получили очередную партию, передает агентство Reuters. По данным гватемальских чиновников, они рассчитывали купить 16 млн. доз. В качестве аванса были перечислены 80 млн. долларов. Однако пока были получены около 150 тысяч доз, и ожидаются еще 400 тысяч. Министр иностранных дел Гватемалы приезжал на прошлой неделе в Москву, чтобы ускорить доставку вакцины.