Половину рейсов в Краснодарский край, по данным источников, могут отменить

Причиной стали новые ограничения.

Авиакомпании уже получили письмо от отелей курортных городов, пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник в «Аэрофлоте». В документе сказано, что бортпроводников и пилотов больше не будут размещать без наличия сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за трое суток до заселения. Выполнить же эти требования невозможно. Из-за этого половину рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик планируется отменить.

Информацию о снижении количества полетов ТАССу подтвердил и источник в авиакомпании «Победа».

Ранее власти Краснодарского края сообщили об ужесточении требований для приезжающих на отдых. Так, уже с 1 июля всех туристов обяжут предъявлять сертификат о пройденной вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. С августа же для заселения в отель останется только требование о наличии прививки от коронавируса. Исключение сделают только для тех, у кого будет документ, подтверждающий наличие противопоказаний к иммунизации.

В свою очередь туроператоры сообщают о рекордном количестве отказов от туров в курортный регион, сообщает агентство Интерфакс. В среднем из-за ограничительных мер на отдых отказываются ехать от 50 до 70% граждан.