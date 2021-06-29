Кремль не считает репрессиями действия государства в отношении соратников Алексея Навального

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал новый запрет избираться в органы власти людям, которых обвиняют в участии в экстремистских организациях. Песков также добавил, что судебное решение в отношении структур Алексея Навального может быть оспорено в законном порядке.

Ранее Мосгорсуд признал экстремистскими несколько организаций, которые создал Алексей Навальный. Также несколько соратников оппозиционного политика стали фигурантами уголовных дел, другие покинули Россию опасаясь преследования. Сам Навальный сейчас находится в колонии по делу «Ив Роше».