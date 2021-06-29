Верховная рада Украины приняла нашумевший закон о судебной реформе

Провести ее требовал от Киева международный валютный фонд. Это было условием для получения Украиной новых кредитов. Согласно одной из основных поправок, решающий голос в совете по этике, которая определяет в соответствии кандидата должности, будет принадлежать иностранным экспертам. Главной задачей новой реформы объявлена борьба с коррупцией.
2021-06-29T21:31:17+03:00
2021-06-29T21:31:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:31, 29 июня 2021
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