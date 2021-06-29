Минобороны России отрицает опасные действия своих самолетов в Черном море

Самолеты и бомбардировщики были подняты в ответ на действия нидерландского регата, настаивают в ведомстве. Корабль Evertsen, по словам военных, изменил курс у побережья Крыма и начал движение в направлении Керченского пролива. Самолеты Су-30 и Су-24 совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи фрегата.

Ранее в Амстердаме обвинили российских военных в опасных маневрах. Это произошло в минувший четверг, наследующий день после того, как в Москве рассказали об инциденте с участием британского эсминца Defender. В минобороны сказали, что их военные открывали предупредительный огонь, когда корабль нарушил границу. В Лондоне обвинение во вторжении в территориальные воды России отвергали.