МО РФ: Фрегат ВМС Нидерландов следовал в направлении Керченского пролива, в воздух подняли российские боевые самолеты

Это произошло 24 июня. Истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24 совершили пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов на безопасном расстоянии — сообщили в ведомстве. После пролётов российских самолётов нидерландский фрегат Evertsen сразу изменил курс от границы России.
2021-06-29T21:04:56+03:00
2021-06-29T21:31:05+03:00
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21:04, 29 июня 2021
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