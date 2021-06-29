МО РФ: Фрегат ВМС Нидерландов следовал в направлении Керченского пролива, в воздух подняли российские боевые самолеты

Это произошло 24 июня. Истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24 совершили пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов на безопасном расстоянии — сообщили в ведомстве. После пролётов российских самолётов нидерландский фрегат Evertsen сразу изменил курс от границы России.