Пассажирское судно затонуло у берегов Индонезии

По предварительным данным, на борту находилось 50 человек. В полиции говорят, что по меньшей мере шестеро погибли. ЧП произошло неподалеку от острова Бали. В посольстве России заверили агентство РИА Новости. Информации о том, находились ли на борту россияне, нет.