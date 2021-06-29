Пассажирское судно затонуло у берегов Индонезии

По предварительным данным, на борту находилось 50 человек. В полиции говорят, что по меньшей мере шестеро погибли. ЧП произошло неподалеку от острова Бали. В посольстве России заверили агентство РИА Новости. Информации о том, находились ли на борту россияне, нет.
2021-06-29T21:03:21+03:00
2021-06-29T21:03:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 29 июня 2021
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