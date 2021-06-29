Комиссия президентского совета по правам человека рассмотрит ситуацию с журналистами интернет-издания «Проект»

Члены комиссии собираются дать оценку действиям силовиков в ходе обысков у главреда «Проекта» Романа Баданина, его заместителя Михаила Рубина и журналистам Марии Жолобовой. Также комиссия намерена запросить материалы дела, в рамках которого проходили следственные действия, — говорится на сайте СПЧ.

Сообщается, что трех журналистов допросили как свидетелей по делу о клевете на петербургского бизнесмена Илью Трабера. Однако, в редакции «Проекта» связывают случившееся с тем, что сегодня они опубликовали расследование о министре внутренних дел России Владимире Колокольцеве и недвижимости, которой владеют его родственники.