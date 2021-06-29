Лидер партии «Яблоко» просит прокуратуру проверить обстоятельства организации праздника «Алые Паруса»

Лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков просит прокуратуру проверить обстоятельства организации праздника «Алые Паруса» в Санкт-Петербурге. Он уверен, что власти нарушили режим повышенной готовности, который сами уже установили из-за коронавируса.

Рыбаков напомнил, что в самом празднике участвовали около 40 тысяч человек. При этом в городе наблюдается ежедневный рост числа заболевших, а также смертей от коронавируса, — пишет интернет-издание «Открытые медиа». Рыбаков подчеркивает, что на многих фото и видео участники общегородского выпускного не соблюдали социальную дистанцию и не надевали масок. Он считает, что организаторов праздника следует привлечь к ответственности.