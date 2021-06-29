Роспотребнадзор просит премьер-министра Мишустина поддержать проект постановления о запрете массовых мероприятий

Это касается тех российских регионов, где проводить подобные собрания не позволяет эпидемическая ситуация. Как сказала сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова, запрет будет касаться, в том числе, и политических акций. Некоторые из них проходят в закрытых помещениях, участники не надевают маски и не придерживаются социальной дистанции, — добавила Попова. В свою очередь, Михаил Мишустин сказал, что готов поддержать соответствующий документ.
2021-06-29T21:01:43+03:00
2021-06-29T21:01:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:01, 29 июня 2021
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