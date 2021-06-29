Сборная Англии победила Германию со счётом 2:0 и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Игра проходила в Лондоне. У хозяев поля отличились во втором тайме нападающие Гарри Кейн и Рахим Стерлинг. Таким образом, подопечные Йоахима Лёва завершили выступление на первенстве. Через час в Глазго начнется последний матч 1⁄ 8 финала между сборными Швеции и Украиной.