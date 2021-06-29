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Эксклюзив Эха 20:00, 29 июня 2021

Адвокаты журналиста Ивана Сафронова требуют отстранить от дела следователя ФСБ Александра Чабана

По их словам, именно он предложил арестованному сотрудничать по делу в обмен на звонок матери. Защитники Сафронова уверены, что Чабан заинтересован в исходе расследования. В июле исполняется год со дня ареста Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене. Сам он вины не признает.

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Сафронова Дмитрий Катчев.

«Накопились многочисленные, по нашему мнению, нарушения, которые препятствуют ему быть следователем по нашему уголовному делу. Помимо тех вещей, о которых пишут в последнее время, что касается звонка матери, это еще касается и других нарушений не только по нашим делам, а по другим также, где упоминали об угрозах в адрес адвоката Павлова, и его высказывание относительно работы на иностранных спецслужб и т.д. Это все вылилось в текст отвода, который был направлен руководителю Следственного Управления», – сказал адвокат.

Д.Катчев выразил надежду, что это ходатайство будет удовлетворено.

«В противном случае мы можем обжаловать решение руководства Следственного Управления, другое дело, что это больше будет политическое решение с их стороны, чем просто процессуальное», — отметил он.

По словам адвоката, с процессуальной точки зрения не имеет большого значения, кто именно ведет дело, но решение следственного управления должно показать, как руководство Александра Чабана оценивает его работу.



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