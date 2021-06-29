РБК: Выручка московских заведений общепита упала в первый день действия новых ограничений наполовину и даже больше

Люди, которые до этого ходили в рестораны, остались дома, либо воспользовались услугами полулегальных заведений, говорят участники рынка. Также сказался прошедший накануне ливень. В целом оборот в сфере общепита Москвы в понедельник упал на 19% по сравнению с началом предыдущей недели, рассказали изданию эксперты.

С начала недели доступ в заведения общепита открыт только для тех, кто сделал прививки от коронавируса, либо переболел за последние полгода, либо сдал отрицательный тест за три дня до визита.