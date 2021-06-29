Интернет-издание «Проект» связывает обыски у своих журналистов с выходом расследования о министре внутренних дел РФ

В заявлении редакции говорится, что произошедшее сегодня с главредом Романом Баданиным, а также Михаилом Рубиным и Марией Жолобовой они расценивают как попытку цензуры и давление на журналистов. В расследовании утверждают, что родственники главы МВД Владимира Колокольцева владеют недвижимостью общей стоимостью около двух миллиардов рублей. Между тем, всех троих журналистов сегодня допрашивали как свидетелей по делу о клевете в отношении петербургского бизнесмена Ильи Трабера. Дело было возбуждено еще четыре года назад после выхода фильма-расследования на телеканале «Дождь».

В фильме утверждалось, что Трабер знаком с президентом Владимиром Путиным, однако сегодня это отрицал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Также Песков добавил, что в Кремле пока не видели расследования «Проекта» о главе МВД. В адвокатском сообществе, между тем, говорят, что срок давности по делу о клевете уже давно истек.