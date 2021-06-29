Нидерланды обвинили Россию в небезопасных действиях вблизи нидерландского корабля

Ситуация произошла в Черном море к юго-востоку от Крыма. Российские самолеты несколько часов летали на малой высоте над фрегатом Evertsen, имитируя атаки на судно, говорится в заявлении Министерства обороны Нидерландов. По данным ведомства, после этого в работе электронного оборудования фрегата произошел серьезный сбой. Глава Министерства обороны страны назвала действия Москвы безответственными. Она также отметила, что нет оправдания такому агрессивному поведению, которое также увеличивает риск несчастных случаев. В ближайшее время Нидерланды намерены обратиться к России по этому поводу.

Иностранные военные уверены, что таким образом Москва нарушила право на свободное пользование открытым морем.

Накануне в акватории северо-западной части Черного моря начались многонациональные учения Sea Breeze 2021. В них принимают участие военнослужащие более чем 30 стран, в том числе и из России. Эта тренировка станет самой масштабной по количеству участвующих государств за всю историю этих маневров.

Российское военное ведомство пока не комментировало инцидент с фрегатом Evertsen в Черном море.