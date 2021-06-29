Российские авиакомпании могут отменить до половины рейсов на курорты до Краснодарского края

Об этом рассказал источник агентства ТАСС. Это связано с новыми требованиями, которые вступают в силу в регионе. В частности, заселяться в отели или санатории можно будет лишь при наличии отрицательного теста на коронавирус. По словам представителей перевозчиков, они просто не смогут обеспечить все экипажи, которые обслуживают эти направления, тестированием каждые три дня. Между тем, у многих авиакомпаний экипажи остаются в городах Краснодарского края в ожидании своего рейса.