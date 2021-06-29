Противостояние Англии и Германии на Уэмбли – самый ожидаемый матч на этой стадии турнира. Немецкие футболисты заняли лишь второе место в группе, в которой они оказались вместе с действующими чемпионами мира и Европы – Францией и Португалией. К слову, обе эти команды уже закончили чемпионат. Англичане набрали 7 очков поделившись ими только с соседями из Шотландии, но дивидендов от первого места не получили. Германия, наверное, самый сложный соперник.

Немцы более организованы, англичане слишком мало забивают – всего два мяча, правда не пропустили при этом ни одного. Во второй паре дня значится Украина, за которую в России многие болеют и Швеция. Самая монолитная команда турнира. Шведы практически не допускают ошибок, чтобы их победить нужно высокое мастерство, которым наши соседи не обладают, тем не менее результат не предопределен.

Матч между сборными Англии и Германии начнется в 19 часов. Трансляция на Первом канале. Встреча Швеции и Украины пройдет в Глазго. Репортаж о ней на России-1.