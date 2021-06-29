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18:23, 29 июня 2021

Иностранные СМИ описывают ситуацию с пандемией в России как «коронавирусную диктатуру»

Германское издание описывает ситуацию с пандемией в России, предлагая критикам ограничительных мер в своей стране оценить то, как на самом деле выглядит «коронавирусная диктатура».

При всего лишь 11 процентах привитых сограждан, российский режим прибегает к принудительным мерам, пишет немецкая Франкфуртер Альгемайне Цайтунг. — Всего несколько недель назад некоторые германские газеты, близкие к местным противникам коронавирусных ограничений, с удивлением и энтузиазмом писали, что Россия живет так, будто пандемии нет: никаких масок, полные театры, спортзалы и рестораны ( перевод сайта Инопресса). — Однако уже десять дней подряд только в Москве регистрируется более девяти тысяч новых заболевших; вместе с незарегистрированными заражениями это число, вероятно, еще выше, ибо многие с легкими и умеренными симптомами предпочитают ни о чем не сообщать в органы здравоохранения. Большинство россиян воспринимают введенные ограничения в сфере общепита как репрессию. Власти, в свою очередь, не заинтересованы в благополучии граждан, однако надрывающаяся система охраны здоровья заставляет их действовать.

Фактическое фиаско прививочной кампании эксперт издания объясняет целым рядом факторов, среди которых первоначальное отрицание пандемии в государственных СМИ, введение и потом отмену жестких ограничительных мер ради проведения голосования по поправкам в Конституцию, противоречивая информация о российских и западных вакцинах, неприятие вакцинации, в том числе, и среди врачей, а также разрушение властями доверия к науке и недавний запрет на просветительскую деятельность. Кроме этого, отмечает издание, до недавнего времени в России официально заявлялось, что пандемия практически побеждена. Поэтому ни для кого не должно быть сюрпризом, что большинство граждан не доверяет прививкам от ковид-19. Эксперты предупреждают, пишет Франкфуртер Альгемайне Цайтунг, что без локдауна увольнения и штрафы за отказ от вакцинациии недостаточны. Однако, уверен автор публикации, «власти в России, очевидно, боятся недовольства населения больше, чем массовых смертей».

Немецкое издание указывает на процветающий в России в последнее время черный рынок сертификатов о вакцинации.


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