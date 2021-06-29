Бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на интернет-издание The Insider

Среди прочего, он требует выплатить ему 5 миллионов рублей.

Близкий к Кремлю бизнесмен обратился в Басманный суд. Как сообщили в пресс-службе компании «Конкорд», истец просит признать материалы, размещенные на сайте интернет-издания не соответствующими действительности, удалить их и опубликовать опровержение в течение 10 дней с момента вступления приговора в законную силу. Также он требует взыскать 5 миллионов рублей компенсации морального вреда.

Вместе с тем в интервью агентству «РИА Новости» юридический представитель бизнесмена Игорь Елисеев рассказал, что претензии вызвало расследование «Мазай» — африканский «Вагнер». Кто управляет делами Пригожина на Черном континенте", опубликованное в середине августа прошлого года.

Отдельно отмечается, что опровержение будет необходимо и от главного редактора ресурса Романа Доброхотова, а также журналиста Дениса Билунова.

Сам Доброхотов рассказал «РИА Новостям», что Пригожин с редакцией не связывался, а Денис Билунов, несмотря на то, что указан в иске как журналист издания, таковым не является

В Басманном суде иск пока не получили.

Это уже не первый иск бизнесмена, связанный с защитой чести и достоинства. Ранее суд обязал выплатить политика Алексея Навального более 500 тысяч рублей, а соратницу оппозиционера Любовь Соболь – полтора миллиона.