Минобороны Нидерландов: российские истребители создали небезопасную ситуацию близ фрегата ВМС Нидерландов

По информации ведомства, инцидент произошел 24 июня, когда фрегат находился близ Крыма. Нидерландская сторона утверждает, что российские истребители несколько часов совершали пролеты на опасно близком расстоянии к Evertsen, симулируя атаки на корабль.

За день до этого российское министерство обороны объявило, что военные открывали предупредительный огонь, когда британский эсминец вторгся в территориальные воды России неподалеку от полуострова. В свою очередь, в Лондоне настаивают, что с точки зрения международного права их корабль находился в территориальных водах Украины.