Обыски прошли сегодня у журналистов издания «Проект»

Его главный редактор Роман Баданин стал подозреваемым по делу о клевете в отношении бизнесмена Ильи Трабера. О

Сначала силовики пришли домой к корреспонденту Марии Жолобовой, это произошло около 8 утра, чуть позже обыск начался и у главного редактора Романа Баданина. По итогам у них изъяли технику: ноутбуки, мобильные телефоны, флешки и симкарты. Далее Романа Баданина повезли на допрос, журналист туда отправился вместе с женой и ребенком в коляске. Марию Жолобову также увезли на допрос.

Как сказал ее адвокат от «ОВД-Инфо» Василий Кушнир в эфире радиостанции «Эхо Москвы», Мария воспользовалась конституционным правом и отказалась отвечать на некоторые вопросы, заданные следователями.

«Час назад мы вышли с Марией из отдела, где были допрошены в качестве свидетеля. Ничего особенного не спрашивали, спросили, кто был инициатором питерского сериала, где она работала, в какой школе училась, где родилась. совершенно непонятные вопросы. Когда задавали вопросы по поводу этого фильма, мы брали 51 статью конституции», — сказал В.Кушнир.

Обыск провели в квартире у родителей заместителя главного редактора «Проекта» Михаила Рубина. Самого его в жесткой форме задержали, чтобы везти на допрос, об это он рассказал «Эху».



Журналисты издания «Проект» проходят по делу о клевете, которое возбудили из-за документального фильма под названием «Питерские». Сначала появлялись сообщения, что главный редактор Романа Баданин проходит по нему в качестве подозреваемого, но после допроса он остался свидетелем по делу, также, как и его коллеги Мария Жолобова и Михаил Рубин. Потерпевшим стал бизнесмен Илья Трабер. Он возмутился тем, что авторы фильма назвали его «королем бандитского Петербурга» и «членом тамбовской группировки». Уголовное дело было возбуждено в 2017 году, вскоре после выхода фильма. В его создании принимали участие Мария Жолобова и Роман Баданин.

В фильме Илью Трабера называли «единственным из живых авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин», отмечает сайт РБК. В Кремле подтвердили, что российскому президенту знакома эта фамилия, однако, как сказал пресс-секретарь главы государства, у них нет дружеских или деловых отношений.

Сами журналиста «Проекта» связывают сегодняшние обыски и допросы с расследованием о дорогой недвижимости, записанной на родственников главы МВД Владимира Колокольцева и о возможной связи министра с организованной преступностью. Расследование опубликовано сегодня.

Главный редактор «Проекта» Роман Баданин говорил в эфире «Эха» о том, что осознает риски, связанные с его журналистской работой.

Политик Дмитрий Гудков в эфире «Эха» сказал, что мы вступили в период массовых репрессий, а силовики имеют абсолютную поддержку государства. По мнению Гудкова, обыск в «Проекте» стоит в одном ряду с арестом муниципального депутат Кетеван Хараидзе.

Политолог Алексей Чеснаков не связывает обыски у журналистов издания «Проект» с отдельными расследованиями. По словам Чеснакова, власти целенаправленно избавляются от любых оппозиционных политиков и ресурсов. При этом Чеснаков считает, что никакие прогосударственные или оппозиционные материалы не способны изменить политические взгляды людей.