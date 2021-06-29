На фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекции в Москве может быть расширено использование QR-кодов

Пока о конкретных отраслях речь не идет, — сказал в эфире «Эха» руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Мэр Москвы Сергей Собянин вновь назвал ситуацию в Москве крайне сложной. По данным мэра, растет смертность и количество госпитализаций. Сейчас больными с ковид занято 15 тысяч коек.



В сети появляется все больше предложений по продаже поддельных цифровых кодов для обхода существующих коронавирусных ограничений. Сейчас, например, в Москве без кода, который выдается вакцинированным или переболевшим, не пускают в ресторан, а в области подобное хотят ввести в общественном транспорте.

От сотрудников столичных заведений, проверяющих на входе наличие цифрового кода, не требуют сканировать их с помощью специальных приложений. Они могут использовать камеру своего смартфона, из-за чего возникает лазейка – официант может просто не заметить, что QR-код поддельный и ведет на сайт, лишь имитирующий страницу на Госуслугах. Таких порталов уже около 30, а в марте было лишь два. Фальшивые коды с привязкой к таким сайтам и продают в интернете. Как пишет газета «Коммерсант», этот способ обхода требований мэрии уже набирает популярность – в сети появилось множество групп и telegram-канало с такими предложениями. Причем если в случае с поддельными сертификатами о вакцинации можно говорить о коррупции в медучреждениях, то QR-коды, как правило, продают мошенники, пишет «Коммерсант». Специалист сервиса «Серчинформ» Алексей Дрозд отмечает, что избежать проблемы с проверкой можно очень просто.

Функция проверки подлинности кода уже есть в пяти популярных городских мобильных приложениях, например, в «Моя Москва». Но пока пользоваться именно ими не обязали, растет число организаций, продающих фальшивые коды. При этом в теневом сегменте интернета появились предложения по генерации настоящего QR-кода, проверяемого на реальных Госуслугах. Средняя цена 11 тысяч рублей. У продавцов уже десятки положительных отзывов.

Власти Москвы, между тем, предупреждают, что за подделку пропуска грозит уголовная ответственность. Однако с ними не согласны юристы, которые подчеркивают, что соответствующий закон распространяется лишь на официальные документы – цифровой код им не является, рассказал «Эху» адвокат Владислав Кочерин.

Пока полиция преследует лишь продавцов фиктивных справок об отсутствии коронавируса и поддельных сертификатов о вакцинации. Уже заведено более 20 таких дел.

Депутат Госдумы, председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн напомнил, что подделка цифровых кодов – это преступление.

В свою очередь, сенатор Андрей Клишас предупредил, что тем, кто использует поддельные QR-коды грозит штраф до 40 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет. По словам Клишаса, подобные действия – это нарушение санитарно-эпидемиологических правил. В зависимости от последствий может наступать административная или уголовная ответственность.

В Кремле знают о появлении подделок и призывают принять меры по борьбе с мошенниками, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом Песков не уточнил, идет ли речь о новых законодательных инициативах.