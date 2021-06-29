В двух населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа ввели карантин для тех, кто не привился от коронавируса

В общей сложности там проживает почти 70 тысяч человек. Требования об изоляции непривившихся в городе Югорск и поселении Советский будет действовать со 2 по 23 июля. Выходить на улицу им можно будет только: в поликлиники и больницы, аптеки, магазины, на работу, для оказания помощи близким родственникам старше 60 лет, а также выноса мусора или выгула домашних животных, но на расстоянии, не более 100 метров от дома, следует из опубликованного на сайте округа.

Также в городе будут закрыты кинотеатры, фитнес-центры, ограничена работа заведений общепита.