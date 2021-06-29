ЕСПЧ решил не принимать срочные меры в отношении жительницы Чечни Халимат Тарамовой

Ранее она была вывезена из квартиры для жертв домашнего насилия в Махачкале. По словам правозащитников, в операции участвовали чеченские силовики. В ответе Страсбургского суда говорится, что там приняли во внимание ответ министерства юстиции России, в котором говорится, что Тарамова находится в безопасности. При этом в подтверждение своих слов российская сторона предоставила репортаж государственного телеканала «Грозный».

По словам правозащитников, сама Тарамова сбежала из республики, поскольку ее жизни грозила опасность из-за ее сексуальной ориентации.