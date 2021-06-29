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17:03, 29 июня 2021

В российском руководстве обеспокоены появлением поддельных кодов, подтверждающих, что человек якобы привился

В российском руководстве обеспокоены появлением поддельных кодов, которые подтверждают, что человек якобы привился от коронавируса либо переболел. В Кремле выступают за принятие необходимых мер по борьбе с распространителями подобных фальшивок.
По мнению специалиста сервиса Search Inform Алексея Дрозда, вычислить поддельные коды довольно просто.

Специалисты отмечают, что также выросло количество сайтов, которые имитируют сервис Госуслуги.

Тем временем, власти вновь напоминают согражданам об уголовном наказании за использование и изготовление поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса.



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