Это связано с ухудшением ситуации с заболеваемостью из-за коронавируса, — пояснили в ведомстве. Чиновники говорят, что требование должно коснуться всех мероприятий, в том числе и политических. О позиции главы правительства пока не сообщается.
Роспотребнадзор просит премьер-министра Мишустина поддержать законопроект о запрете массовых мероприятий в России
Это связано с ухудшением ситуации с заболеваемостью из-за коронавируса, — пояснили в ведомстве. Чиновники говорят, что требование должно коснуться всех мероприятий, в том числе и политических. О позиции главы правительства пока не сообщается.