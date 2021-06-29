Участники ресторанного бизнеса в Москве просят обнулить арендную плату за пользование муниципальным имуществом

Они также выступают за временный мораторий на взимание налогов и продление отсрочки по уже имеющимся кредитам, — сказал агентству ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Московская администрация сегодня утвердила ряд мер поддержки предприятий общественного питания. Так, сроки уплаты аренды за имущество, которое принадлежит городу, для компании переносится на конец года. Кроме того, заведения общепита включены в программу субсидий малого и среднего бизнеса. Воспользоваться этой помощью смогут только те кафе и рестораны, которые вакцинируют своих сотрудников от коронавируса и выполняют другие требования, — напомнили в столичном руководстве.