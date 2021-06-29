МВД России объявило в международный розыск соратника Алексея Навального Ивана Жданова

Как сообщает его адвокат, все материалы уже направлены в Интерпол. При этом постановления были приняты почти полторы недели назад, но о каких-либо действиях защиту не уведомляли, — подчеркнул адвокат Владимир Воронин.

Между тем, в открытой части разыскиваемых лиц на сайте Интерпола Жданов пока не значится, — передает агентство Интерфакс. Он проходит по уголовному делу о неисполнении решения суда. Это связано с отказом удалять фильм-расследование, посвященный тогда еще премьер-министру, а сейчас – заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву.