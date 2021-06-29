Полиция закончила допрашивать журналистов интернет-издания «Проект», в том числе главного редактора Романа Баданина

Об этом сообщает сайт «ОВД-Инфо». Все трое сотрудников издания, в том числе журналисты Мария Жолобова и Михаил Рубин, проходят по делу о клевете и остаются в статусе свидетелей, — говорят правозащитники со ссылкой на адвокатов журналистов. Сегодня утром в квартире Баданина, Рубина и Жолобовой прошли обыски, после чего их отвезли на допрос. Само уголовное дело было возбуждено после того, как на телеканале «Дождь» 4 года назад вышел материал, посвященный петербургскому бизнесмену Илье Траберу. Между тем, руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отмечает, что сроки давности по этому делу истекли еще в 2019 году.

Адвокат допрошенной сегодня журналистки Марии Жолобовой Василий Кушнир уверен, что дело Трабера – только повод.

Сами следственные действия прошли в тот день, когда на проекте должно было выйти расследование о главе МВД Владимире Колокольцеве, — отмечают в редакции.

