В Рунете, на форумах и в мессенджерах стали массово появляться предложения фальшивых QR-кодов для похода в рестораны

В Рунете, на форумах и в мессенджерах стали массово появляться предложения фальшивых цифровых кодов для похода в рестораны, — пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на специалистов в области информационной безопасности. Средняя цена – около 11 тысяч рублей.

Депутат Госдумы, председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн напоминает, что подделка цифровых кодов – это преступление.

Хинштейн добавил, что уже возбуждены первые уголовные дела по факту выдачи фальшивых сертификатов о вакцинации и фальшивых цифровых кодов.

Между тем, юристы считают, что использование поддельных QR-кодов не подпадают под уголовную статью о подделке и использовании официальных документов. Статья 327 УК РФ может вменяться только к бумажным документам на официальных бланках, утвержденных госстандартам, либо к электронным документам, подписанным электронной цифровой подписью, -заявил представитель московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.

