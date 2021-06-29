Z Архив новостей новости
5 0 6 0
15:32, 29 июня 2021

Более одной тысячи организаций общепита могут отсрочить платежи за аренду, — сообщили в мэрии

Отсрочкой смогут воспользоваться те, кто арендует недвижимость у города. Ранее власти Москвы объявили о пакете мер антикризисной поддержки, среди них – включение в программу субсидий. Помощь будет оказываться только тем, кто соблюдает требования санитарных властей, в частности, об обязательной вакцинации 60% работников.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Лавров: О праве, правах и правилах Наращивая санкции и прочие меры незаконного давления на суверенные правительства, Запад насаждает тоталитаризм в мировых делах, занимает имперскую, неоколониальную позицию по отношению к другим странам…

5 233 6 24177 28.06
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Антикитайский альянс западных демократий Нет в международном праве таких положений, согласно которым можно формировать безосновательные заговоры против стран, применяя давление, угрозы и санкции. А в «правилах» Запада есть…

5 128 6 14854 26.06
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Обычно действующих подобным образом называют вымогателями Они сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус…

5 121 6 14914 06:20
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Украина и НАТО Собственными руками, используя таких же послов и министров иностранных дел, стимулировали на Украине майданы, довели страну до полной потери суверенитета и состояния полураспада, а теперь вспомнили про то, что у них есть некие правовые ограничения…

5 232 6 28897 27.06
Блоги

Кусок эфира

Александр Проханов: Русским вообще не свойственно доминировать Это свойственно англичанам, англосаксам, американцам. Их мечта – это град на горе. У нас нет этого града на горе. У нас на горе стоит храм…

5 101 6 12805 23.06
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Реальной альтернативы вакцинации нет Не нужно придумывать обоснования того, почему от неё следует отказаться и чем её можно заменить…

5 70 6 9234 10:21
Голосование
3481790
Как вы оцениваете действия Сергея Собянина в борьбе с пандемией?
5 40 6 7390 27.06
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Конституцию вручат вместе с паспортом Конституцию вручат вместе с паспортом Важнейшее значение имеет то, как соблюдаются нормы Конституции. Как вносятся в нее изменения, насколько оправданными и конституционными являются эти изменения. А у нас с этим проблемы, большие проблемы…

5 29 6 5335 07:49
8читать ;смотреть
Новости

Путин подписал закон о запрете участвовать в нежелательных неправительственных организациях за рубежом Документ, как следует из его текста, касается не только граждан России, но и российских юридических лиц, а также лиц без гражданства…

5 31 6 8649
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Как это либерально, не правда ли? Хочется, чтобы хоть раз тайна резонансной смерти западных общественных деятелей была раскрыта не через 50 лет…

5 127 6 24603 24.06
Блоги

Василий Вайсенберг эксперт движения «Голос»

Нет даже формальных оснований запретить Яшину открыть избирательный счет Конечно, Яшин подаст в суд. И скорее всего суд отменит незаконное решение избиркома. Вопрос только в том, что время на сбор подписей и открытие счета будет потеряно…

5 31 6 6504 25.06
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Бероев и клей для обоев Отождествлять свои возможные неудобства со страданиями жертв Холокоста – это вопиющая бесчувственность. И то, и другое – дискриминация, и потому между ними стоит знак равенства? Окстись!..

5 48 6 12447 23.06
Новости

Издание «Проект» опубликовало расследование о родственниках главы МВД В публикации утверждается, что они владеют дорогостоящими особняками и квартирами…

5 24 6 6920
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

О гламуризации истории Отсутствие в «шаговой доступности» продуктового магазина «Перекресток» сравнивать с Голодомором, несправедливый штраф за превышение скорости — с Большим террором 30-х годов…

5 104 6 30321 23.06
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Либо наблюдать за выборами, либо наблюдать за катастрофой Если тебе все это нравится, то просто сиди и-отдыхай, ничего менять не нужно. Ни в чем не участвуй, не голосуй, не наблюдай на выборах…

5 32 6 9435 27.06
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Жизнь или кошелёк? Хватит люфтовать, только самые жёсткие антиковидные решения Когда говорят, что крымские власти боятся разозлить бизнес, хочется задать вопрос – почему бизнес остается безразличен к масочному режиму, к вакцинации, к мерам, которые могли бы замедлить распространение инфекции…

5 40 6 12108 24.06

Популярное за неделю

Новости

Глава Всемирной организации здравоохранения призвал готовиться к новым пандемиям Тедрос Гебрейесус также обратил внимание на вакцинный национализм, из-за которого увеличивается разрыв между бедными и богатыми странами…

5 10 6 10791
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Компартия Китая врала насчет рынка с самого начала. Врала со скошенными глазами, как Сталин о троцкистско-бухаринских процессах, как Россия о Скрипалях. И конечно, эта находка — очередной аргумент в пользу теории лабораторной утечки…

5 61 6 99758 26.06
#слушать 47:56 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3479064
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как президент Ирана Ибрагим Раиси, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 24 6 8151 23.06
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Спасибо Путину: экономически мы отстали навсегда Спасибо Путину: экономически мы отстали навсегда Чтобы выйти на докризисный уровень, экономика во втором квартале должна вырасти со скоростью 8,6% годовых, а чтобы выйти на уровень начала 2019 г. — должна поставить рекорд на уровне 18% годовых…

5 109 6 304246 26.06
8читать ;смотреть
Блоги

+ Егор Бероев: Как мы — потомки победителей — могли это допустить? Егор Бероев: Как мы — потомки победителей — могли это допустить? Актер устроил акцию против ущемления прав невакцинированных на церемонии вручения премий «ТЭФИ-Летопись победы»

5 323 6 172328 23.06
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9169252
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4950738

Сегодня в эфире