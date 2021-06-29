Более одной тысячи организаций общепита могут отсрочить платежи за аренду, — сообщили в мэрии

Отсрочкой смогут воспользоваться те, кто арендует недвижимость у города. Ранее власти Москвы объявили о пакете мер антикризисной поддержки, среди них – включение в программу субсидий. Помощь будет оказываться только тем, кто соблюдает требования санитарных властей, в частности, об обязательной вакцинации 60% работников.
2021-06-29T15:32:15+03:00
2021-06-29T15:32:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:32, 29 июня 2021
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