Немерюк: Пока ни транспорт, ни торговля не рассматриваются в качестве отраслей, где будет применяться QR-код

Как сказал руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы», пока ни транспорт, ни торговля не рассматриваются в качестве отраслей, где будет применяться QR-код.

«Пока ни транспорт, ни торговля не рассматривается в качестве отраслей, где будет применяться QR-код. В настоящее время у нас по действующему указу только рестораны и предприятия общественного питания ограничивают вход посетителей, не имеющих иммунного сертификата в виде QR-кода. Какие еще отрасли возможно будут, в ближайшей перспективе будет определено. Пока каких-либо других отраслей не планируется включать в эту систему», — сказал А.Немерюк.

Глава департамента отметил, что столичные власти наблюдают за эпидемиологической ситуацией в городе, и «в зависимости от того, как она будет развиваться, будут приниматься те или иные решения».

«В настоящее время со вчерашнего только сфера питания попадает под использование QR-кодов. Есть постановление главного санитарного врача, по которому предприниматели обязаны всех тех, кто работает в контактной сфере, привить на 60%. Это определенное обязательство, это не касается посетителей, это касается самих предпринимателей и их сотрудников», — отметил А.Немерюк.