Посольство России в Праге, по данным чешского МИДа, использует занимаемую им территорию законно

Ранее власти Праги требовали освободить полгектара земли.

Земля была выделена чехословацким правительством ещё в 1972 году, поэтому требования пражского муниципалитета не имеют юридических снований, следует из заявления МИДа Чехии, которое цитирует газета «Mlada fronta Dnes». Согласно имеющимся документам участок был отдан в бесплатное и бессрочное пользование. Россия же как преемница Советского союза имеет право и дальше оставаться на этой территории.

Пражские муниципальные власти потребовали от Москвы освободить полгектара земли еще в апреле. Данное решение стало реакцией на ухудшение взаимоотношений двух стран после высылки из страны 18 российских дипломатов. Помимо этого, до сих не решится спор относительно взрыва на складе боеприпасов в деревне Врбетице. В Чехии утверждают, что к этому были причастны российские спецслужбы. В российском МИДе же обвинения отрицают, а требования о выплате компенсаций называют вымогательством.

Ранее Москва включила Чехию в список недружественных государств. Всего же в этом перечне два государства.