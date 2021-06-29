Отдельное телеобращение президента России по ситуации с коронавирусом не планируется, но этот вопрос, так или иначе, будет подниматься завтра на Прямой линии –сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что новые антиковидные ограничения остаются на усмотрение регионов