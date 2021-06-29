Отдельное телеобращение президента России по ситуации с коронавирусом не планируется, но этот вопрос, так или иначе, будет подниматься завтра на Прямой линии –сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что новые антиковидные ограничения остаются на усмотрение регионов
2021-06-29T15:04:30+03:00
2021-06-29T15:04:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:04, 29 июня 2021
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