Депутат ЗакСобрания СПБ Борис Вишневский: Городские власти скрывают полные данные о ситуации с коронавирусом

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский считает, что городские власти скрывают полные данные о ситуации с коронавирусом. Как он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», по этому поводу он сделал запрос губернатору Александру Беглову.

«Суть обращения такова — 2 июня в городе перед началом Чемпионата Европы по футболу перестали публиковать, как было раньше, полные данные статистики, связанные с ковидом. Сейчас публикуются только усеченные данные о том, сколько заболело, сколько поправилось и число вакцинированных. При этом нет информации о числе госпитализированных граждан, о том, сколько свободных коек и какова загрузка больниц, сколько пациентов на ИВЛ, сколько под наблюдением и сколько в стационарах. Нет полной и объективной картины эпидемиологической ситуации, понятной для граждан», — рассказал депутат.

На его данное обращение пришел ответ из Смольного, где говорится, что вся необходимая информация о ситуации с заболеванием в городе отображена на сайте правительства.

«Но на сайте тех ресурсах, на которые были указаны, этой информации нет», — подчеркнул Б.Вишневский.

Б.Вишневский считает, что сокрытие данных делается для того, чтобы не портить благостную картинку во время чемпионата Европы по футболу. Также это делалось во время Петербургского экономического форума.

«Мне представляется, что администрация намеренно скрывает полную картину эпидемии. Это происходит во время ЧМ, чтобы не портить эту благостную картинку. Это скрывалось и во время ПМЭФ, хотя нам рассказывалось, что ни форму, ни чемпионат не влияют на эпидемиологическую ситуацию никак», — сказал он.

Б.Вишневский также возмущен словами городских властей, что во время «Алых парусов» якобы были соблюдены все противоэпидемические требования, хотя ничего подобного не было.

«Это прямое нарушение конституционной нормы, где запрещается сокрытие фактов и обстоятельств, которые имеют для здоровья граждан. При этом, городские журналисты безуспешно пытаются получить эти данные от комитета по здравоохранению, но получить ничего они не могут. На мой прямой вопрос, где полные данные, было сказано, что: «У нас все есть, но мы отправляем губернатору, и он решает, как с этими данными поступить». Так что ответственность за не публикацию данных несет лично губернатор Беглов», — заключил Б.Вишневский.