СК возбудил уголовное дело о браконьерстве после скандала с магаданским депутатом, единороссом Александром Крамаренко

Следственный комитет возбудил уголовное дело о браконьерстве после скандала с магаданским депутатом, единороссом Александром Крамаренко. Он выложил надпись «Чукотка 2021» убитыми дикими гусями. Ущерб оценивается в 700 тысяч рублей, — сообщает РИА Новости. Сам Крамаренко утверждает, что фото отредактировано с помощью фотошопа. Сезон охоты на Чукотке открылся 15 мая. Снимки были выложены в сети 10 мая.
2021-06-29T14:36:41+03:00
2021-06-29T14:36:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:36, 29 июня 2021
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