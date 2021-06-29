СК возбудил уголовное дело о браконьерстве после скандала с магаданским депутатом, единороссом Александром Крамаренко

Следственный комитет возбудил уголовное дело о браконьерстве после скандала с магаданским депутатом, единороссом Александром Крамаренко. Он выложил надпись «Чукотка 2021» убитыми дикими гусями. Ущерб оценивается в 700 тысяч рублей, — сообщает РИА Новости. Сам Крамаренко утверждает, что фото отредактировано с помощью фотошопа. Сезон охоты на Чукотке открылся 15 мая. Снимки были выложены в сети 10 мая.