МИД Чехии разъяснил, что посольство России законно занимает территорию в Праге, — сообщает местная пресса. Ранее пражские муниципальные власти потребовали от дипломатического представительства освободить полгектара общей площади. Муниципалитет принял такое решение после высылки из страны 18 сотрудников российского посольства. Российские власти внесли Чехию в список «недружественных стран».