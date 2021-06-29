Центр им. Гамалеи: Эффективность вакцины «Спутник» в отношении индийского штамма Covid-19 ниже более чем в 2,5 раза

Центр имени Гамалеи признает, что эффективность вакцины «Спутник» в отношении так называемого индийского штамма коронавируса ниже более чем в 2,5 раза. Об этом сообщил замдиректора по научной работе центра Денис Лобунов. При этом он утверждает, что для вакцин Pfizer и Moderna наблюдается большее снижение эффективности – от трех до пяти раз. Сейчас в России 90% выявленных случаев коронавируса – индийский штамм.