Центр им. Гамалеи: Эффективность вакцины «Спутник» в отношении индийского штамма Covid-19 ниже более чем в 2,5 раза

Центр имени Гамалеи признает, что эффективность вакцины «Спутник» в отношении так называемого индийского штамма коронавируса ниже более чем в 2,5 раза. Об этом сообщил замдиректора по научной работе центра Денис Лобунов. При этом он утверждает, что для вакцин Pfizer и Moderna наблюдается большее снижение эффективности – от трех до пяти раз. Сейчас в России 90% выявленных случаев коронавируса – индийский штамм.
2021-06-29T14:35:27+03:00
2021-06-29T14:50:22+03:00
https://echo.msk.ru/news/2862760-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3482818.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:35, 29 июня 2021
Загрузка комментариев...