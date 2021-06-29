МВД: Обыски у журналистов интернет-издания Проект связаны с петербургским делом о клевете на бизнесмена Илью Трабера

МВД подтвердило, что обыски у журналистов интернет-издания Проект связаны с петербургским делом о клевете на бизнесмена Илью Трабера. По словам адвокатов, главный редактор проекта Роман Баданин стал подозреваемым. Дело возбуждено в 2017 году, и по данным правозащитной группы Агора, сроки давности истекли два года назад.

Журнал Форбс называет Трабера одним из влиятельных бизнесменов Петербурга, в 2000-е он стал одним из фигурантов дела о русской мафии в Испании.

В Кремле подтвердили, что Владимир Путин знаком с Трабером, но, как подчеркнул пресс-секретарь президента, о дружеских и деловых отношениях речь не идет.

Между тем, сами журналисты «Проекта» связывают сегодняшние обыски с расследованием о недвижимости министра внутренних дел Владимира Колокольцева.