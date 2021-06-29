Московские власти могут распространить систему цифровых пропусков, так называемых QR-кодов на другие отрасли

У столичных властей есть идеи, в каких еще отраслях задействовать так называемые QR-коды. Но пока точных решений нет, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк в эфире «Первого канала». По его словам, возможно, это будут магазины и общественный транспорт, но не в ближайшее время. В свою очередь в департаменте транспорта Москвы отметили, что пока не принято решение о введение специальных цифровых кодов в транспорте и это находится в ведении оперативного штаба столицы. На данный момент система цифровых кодов в столице охватила 2,5 миллиона человек. Согласно постановлению властей, они с понедельника необходимы для входа в рестораны и кафе, а также на массовые мероприятия. До 11 июля это ограничение не распространяется на летние веранды.

В продаже в интернете уже появились поддельные специальные цифровые коды. Их средняя стоимость составляет 11 тысяч рублей.