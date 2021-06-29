Финалисты Чемпионата мира 2018 года завершили борьбу за медали Чемпионата Европы

Сборные Франции и Хорватии выбыли из турнира.

Публика увидела два совершенно невероятных по накалу матча. Сборная Швейцарии играла с Чемпионами мира на равных и счет открыла именно альпийская команда. Более того, швейцарцы могли удвоить преимущество если бы забили пенальти. Только после этого Франция словно проснулась и ответила тремя мячами подряд. Особенно хорош был гол забитый Погба роскошным ударом в девятку. Тем не менее, маятник качнулся в обратную сторону и Швейцарцы сравняли счет, причем сделали это на последней минуте 3-3. В серии пенальти неточным оказался единственный удар лидера французов Киллиана Мбаппе. Швейцария идет дальше, а тренер Дидье Дешам констатирует.

У полузащитника Швейцарской команды Гранита Джаки настроение, естественно другое.

Сборные Испании и Хорватии совместными усилиями забили даже больше 8 мячей. Чудовищная ошибка вратаря испанцев не стала роковой. Пиренейцы порадовали боельщиков тремя мячами, но до победы было еще далеко. Хорваты отыгрались, причем Марио Пашалич сравнял счет уже в добавленное время 3-3, однако это было все, на что у опытной балканской команды хватило сил. Испанцы в овертайме дожали соперников 5-3